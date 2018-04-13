14:09 13 апреля 2018 2

Как говорят люди, зарплату постоянно задерживают (фото из архива)

В соцсетях появился видеоролик, на котором снята якобы забастовка работников подрядчика на строительстве Антипинского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в пригороде Тюмени. Пользователи в комментариях к записи рассказали, что люди недовольны задержками выплаты заработной платы. В компании факт забастовки отрицают.

Сообщение о забастовке появилось сегодня в популярной группе в соцсетях Фото: скриншот страницы «ВКонтакте»

«Вот что происходит в крупной организации ООО „СК ТЕХИНЖСТРОЙ“, г. Тюмень, Антипино», — говорится в записи в популярном паблике«ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Там же продолжается: «Довели народ до отчаяния. Неоднократно рабочий коллектив обращался за помощью в трудовую инспекцию и прокуратуру г. Тюмени и Москвы за помощью. Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки. Но все обращения с жалобами игнорируют».

В коротком ролике видно около двадцати работников, которые толпятся на улице перед зданием. Мнения пользователей разделились: часть из них написала, что в ролике снят перекур работников, но несколько тюменок, сообщив, что их мужья работают в данной компании, информацию о забастовке подтвердили.

На условиях анонимности люди рассказали корреспонденту «URA.RU», что в компании происходят задержки заработной платы. «Постоянные задержки зарплаты», — пояснил один из собеседников агентства. «Задерживают, должны были дать с 1 по 5, а сегодня 13 уже», — сообщил второй.

«Аванса, по договору который 30-го должен выплачиваться, нет. И у них еще есть премиальная часть — КТУ, она выплачивается в аванс, тоже не было еще. Мало того, у них этот самый КТУ не выплачен еще за февраль месяц», — рассказал третий, подтвердив, что сегодня утром «сварщики у них точно бастовали».

Видео: анонимно, группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Недовольство рабочих, по словам одного из источников, вызывает и график работы: «Гонят, когда нужно руководству, а руководству нужно всегда, выходной только в воскресенье, суббота рабочая полдня, а про праздники люди вообще забыли». Жаловаться сотрудники, по словам собеседника агентства, не идут, поскольку боятся потерять работу: «Предприятие заключает срочные трудовые договоры на три месяца».

В ООО «СК Техинжстрой» корреспонденту «URA.RU» заявили, что ролик фейковый. «У нас сегодня было совещание на стройке. Там работает 700 человек, по ролику видно, что там человек 20. Это было утреннее производственное совещание, — сообщили в компании. — Ролик фейковый, наша служба безопасности уже над этим работает». Информацию о задержке зарплаты там также опровергли. «Задержек зарплаты у нас нет. Она выдается 15 числа каждого месяца. Сегодня еще только 13-е», — отметили в компании.