Бывший советник губернатора Курганской области по экономическим вопросам Руслан Пустозеров назначен генеральным директором Введенского дорожного предприятия «Автодорстрой». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в приемной организации.
Смену руководства на предприятии объяснили «решением собственников», более подробно прояснить ситуацию не смогли. Пустозеров назначен на должность 10 апреля и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Оперативно получить комментарий самого Пустозерова агентству не удалось.
До октября 2017 года экс-советник главы региона занимал кресло гендиректора крупнейшей аптечной сети Зауралья ОАО «Курганфармация», учредителем которой является областной департамент государственного имущества. По данным источников «URA.RU», Пустозеров лишился места после проверки ОБЭП на предприятии, которая выявила недостачу в несколько миллионов рублей.