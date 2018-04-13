{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кто заказал бизнесмена Бежаняна — «Арменку» из «Реальных пацанов»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
14:21  13 апреля 2018 3

Экс-советник губернатора, лишившийся должности из-за проверки ОБЭП, будет отвечать за дороги в Зауралье

Совещание у Губернатора. Курган, пустозеров руслан
Предыдущей должности Руслана Пустозерова лишили после проверки ОБЭПФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший советник губернатора Курганской области по экономическим вопросам Руслан Пустозеров назначен генеральным директором Введенского дорожного предприятия «Автодорстрой». Эту информацию «URA.RU» подтвердили в приемной организации.

Смену руководства на предприятии объяснили «решением собственников», более подробно прояснить ситуацию не смогли. Пустозеров назначен на должность 10 апреля и уже приступил к выполнению своих обязанностей. Оперативно получить комментарий самого Пустозерова агентству не удалось.

До октября 2017 года экс-советник главы региона занимал кресло гендиректора крупнейшей аптечной сети Зауралья ОАО «Курганфармация», учредителем которой является областной департамент государственного имущества. По данным источников «URA.RU», Пустозеров лишился места после проверки ОБЭП на предприятии, которая выявила недостачу в несколько миллионов рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров