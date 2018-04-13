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13 апреля 2018
12 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
22:48  13 апреля 2018 0

Следователи заинтересовались забастовкой рабочих в Тюмени

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
СК проведет проверкуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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На тюменском заводе «Техинжстрой», где рабочие пожаловались на задержку зарплаты, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном комитете России по Тюменской области.

Как пояснили в ведомстве, следователи проводят проверку в ООО СК «Техинжстрой» из-за публикации «URA.RU» о забастовке, которую устроили рабочие тюменского завода вследствие задержки заработной платы. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили нашему агентству в следственном комитете.

Новость по теме
На крупном тюменском заводе пожаловались на задержку зарплаты. В соцсетях обсуждают забастовку. ВИДЕО

Как сообщало «URA.RU», 13 апреля в соцсетях появился ролик, на котором якобы рабочие крупного тюменского завода требуют выдать им заработанные деньги. Как поясняется в комментарии к видео, забастовку устроили сотрудники строительной компании «Техинжстрой» — подрядчика на строительстве Антипинского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в пригороде Тюмени.

«Довели народ до отчаяния. Неоднократно рабочий коллектив обращался за помощью в трудовую инспекцию и прокуратуру Тюмени и Москвы за помощью. Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки. Но все обращения с жалобами игнорируют», — подписали видео в паблике. В компании факт забастовки нашему агентству опровергли, заявив, что ролик — фейк, и собрание рабочих — вовсе не митинг.

Наталья Михалева
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