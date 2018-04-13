Следователи заинтересовались забастовкой рабочих в Тюмени

На тюменском заводе «Техинжстрой», где рабочие пожаловались на задержку зарплаты, организована доследственная проверка. Об этом сообщили в следственном комитете России по Тюменской области.
Как пояснили в ведомстве, следователи проводят проверку в ООО СК «Техинжстрой» из-за публикации «URA.RU» о забастовке, которую устроили рабочие тюменского завода вследствие задержки заработной платы. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили нашему агентству в следственном комитете.
Как сообщало «URA.RU», 13 апреля в соцсетях появился ролик, на котором якобы рабочие крупного тюменского завода требуют выдать им заработанные деньги. Как поясняется в комментарии к видео, забастовку устроили сотрудники строительной компании «Техинжстрой» — подрядчика на строительстве Антипинского НПЗ (нефтеперерабатывающего завода) в пригороде Тюмени.
«Довели народ до отчаяния. Неоднократно рабочий коллектив обращался за помощью в трудовую инспекцию и прокуратуру Тюмени и Москвы за помощью. Заработную плату и аванс постоянно задерживают на неопределенные сроки. Но все обращения с жалобами игнорируют», — подписали видео в паблике. В компании факт забастовки нашему агентству опровергли, заявив, что ролик — фейк, и собрание рабочих — вовсе не митинг.