Доход сенатора Керимова вырос в 230 раз

00:33 14 апреля 2018 0

Сулейман Керимов стал богатейшим членом Совфеда Фото: Антон Белицкий

Обвиняемый властями Франции сенатор Сулейман Керимов стал самым богатым членом Совета Федерации по результатам 2017 года. Об этом свидетельствуют сведения о доходах сенаторов, опубликованные 13 апреля на сайте верхней палаты парламента.

Его заработок составил 2,76 млрд рублей, что в 230 раз больше, чем годом ранее.тогда он задекларировал 12,2 млн. Кроме того, в 2017 году Керимов обзавелся престижным автомобилем Mercedes Maybach.

На втором месте по величине дохода Валерий Пономарев. Он заработал 1,8 млрд рублей, хотя в 2016 году он был наиболее богатым сенатором с заработком 2,6 млрд.

Тройку лидеров замыкает Александр Бабаков (564 млн). Следом за ним расположились Борис Невзоров (337 млн) и Игорь Зубарев (219 млн). Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заработала порядка 23 млн.