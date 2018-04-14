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14 апреля 2018
13 апреля 2018
01:56  14 апреля 2018 0

Порошенко обратился к Путину на «ты»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко неуважительно обратился к Владимиру Путину из-за несогласия относительно размещения миротворцев в ДонбассеФото: пресс-служба президента Украины
новость из сюжета:
Война на Украине
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Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с журналистами обратился к российскому лидеру Владимиру Путину на «ты», когда комментировал ситуацию вокруг размещения миротворцев в Донбассе.

По его словам, больше 40 стран приняли положительное решение по участию в «миротворческой операции» в юго-восточной части Украины, включая членов-представителей G7 и Евросоюза, которые не входят в состав НАТО. Говоря о роли президента России в этой ситуации, Порошенко заявил: «И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо не уважаемый, объяснить миру, а почему ты против».

Также во время интервью украинский сказал, что якобы Владимир Путин несет ответственность за гибель солдат ВСУ, отметив, что российская сторона может прекратить кризис в Донбассе, не применяя права вето (при принятии решения в Совете безопасности ООН), пишет РИА «Новости».

Ранее, как напоминает агентство, президент России поддержал идею размещения миротворцев ООН на Украине, но при условии, если сотрудникам ОБСЕ будет обеспечена безопасность. Москва предложила разместить миротворцев только на линии разграничения, однако Киев утверждает, что миссия должна разместиться на всей территории Донбасса.

Сергей Демин
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