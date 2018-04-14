09:16 14 апреля 2018 0

Инцидент случился напротив «Детского мира» «Инцидент Курган», «ВКонтакте»

Жители столицы Зауралья в соцсетях обсуждают появление ямы на дороге. Изменение дорожного покрытия произошло на улице Коли Мяготина около дома №8 напротив «Детского мира». Курганцы шутливо отметили, что яма на проезжей части напоминает крокодила.

На фотографии, размещенной в группе «Инцидент Курган» во «ВКонтакте», видно что на проезжей части не хватает асфальтового покрытия. «На крокодила похоже», — заметил один из пользователей Сети, на что другой ответил: «Где-то должен быть Чебурашка!». Горожане добавили, что дорогу на этой улице делали в течение двух лет. «Тут асфальт сразу не прижился, еще до снега сходить начал», «Просто кто-то слишком много в карман положил на новенький авто, а на оставшиеся пять рублей, асфальт сделали. Как не стыдно вообще?» — возмутились в комментариях жители Кургана.

Ранее в столице Зауралья на улице Карла Маркса образовалась большая яма на проезжей части. По словам свидетелей, асфальт не выдержал и провалился, когда по нему двигался грузовой груженый КамАЗ.