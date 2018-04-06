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06 апреля 2018
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Главные новости Курганской области
16:54  06 апреля 2018 0

В центре Кургана из-за провала асфальта образовалась огромная яма. «КАМАЗ чудом выскочил». ФОТО

Специалисты выясняют, на каких именно сетях произошел порывФото: группа «ВКонтакте» «Типичный Курган»

В Кургане на улице Карла Маркса образовалась огромная яма. Очевидцы сообщают, что асфальт неожиданно провалился, когда по нему проезжал грузовой автомобиль.

«Очередной провал дороги на Карла Маркса, 111. Груженый КАМАЗ чудом успел выскочить. Будьте осторожны, яма продолжает разрастаться в размерах», — сообщил в группе «ВКонтакте» «Типичный Курган» Сергей Гаркуша.

Комментаторы отреагировали на ситуацию с грустной иронией. «Как всегда… Пришла весна», — заметила Галина Шмакова. «Шарахнуло нормально, сначала думала опять ДТП, но нет… асфальт растаял», — поделилась Марья Пивоваренко. «Где-то тает лед, а у нас дороги», — отреагировал Александр Цуркан. Alexander Podvalnii подытожил: «Вот он, символ нашего города».

На место выехали аварийные службы
Фото: группа «ВКонтакте» «Типичный Курган»

В администрации Кургана «URA.RU» рассказали, что, по предварительной информации, произошел порыв в канализационных сетях. На место выехали сотрудники управления дорожного хозяйства и благоустройства, а также жилищно-коммунального хозяйства. «На месте выставлено сигнальное ограждение, главное сейчас — откачать воду и выявить причину аварии, работы ведутся, о сроках пока не говорим», — заявили в мэрии. В пресс-службе АО «Водный союз» уточнили, что пока неизвестно, где именно произошла авария, так как на этом участке дороги одновременно проходят коллектор ресурсоснабжающей организации и сети ливневой канализации, которые находятся в ведении городской администрации. Обстоятельства аварии выясняют специалисты.

Вера Чернышева
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