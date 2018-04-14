Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына

09:50 14 апреля 2018 0

Инцидент произошел в поселке Оричи Кировской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фанат футбольного клуба ЦСКА получил четыре года лишения свободы за то, что ударил ножом в грудь своего сына, болеющего за «Спартак». Инцидент произошел в поселке Оричи Кировской области.

Поножовщина между родственниками случилась во время просмотра игры противоборствующих клубов в ноябре 2017 года. «Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном — болельщиком ФК „Спартак“ — произошел конфликт», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Кировской области. В ходе потасовки отец нанес сыну удар ножом в грудь, тем самым причинив тяжкие телесные повреждения. Раненного молодого человека госпитализировали.

Против 54-летнего фаната ЦСКА возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима.

Ранее на стадионе «Екатеринбург Арена» состоялся обряд освящения. Мероприятие состоялось в преддверии футбольного сражения между московским «Спартаком» и ФК «Урал». Матч состоится 15 апреля.