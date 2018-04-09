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09 апреля 2018
19:28  09 апреля 2018 0

«Екатеринбург Арену» освятили перед матчем со «Спартаком». ФОТО

Футбольный матч фк «Урал» — фк «Рубин». Первый матч на стадионе «Екатеринбург Арена», екатеринбург-арена, центральный стадион
15 апреля состоится официальное открытие стадионаФото: Антон Басанаев © URA.RU

На реконструированном стадионе «Екатеринбург Арена», на котором 15 апреля состоится футбольный матч между «Уралом» и московским «Спартаком», прошел обряд освящения. Соответствующие снимки были опубликованы в социальных сетях.

Обряд освящения на стадионе решили не предавать огласке
Фото: паблик «Екатеринбург LIVE», «ВКонтакте»

На фото со стадиона запечатлено электронное табло, на котором обычно показывают счет футбольного матча. Однако на снимке видно, что в этот раз на него выведено изображение иконы. Екатеринбуржцы по-своему отреагировали на новость об освящении арены. «Не поможет. Наши сольют всем… Будем играть в священный футбол и кричать священные кричалки», — написали подписчики паблика «Екатеринбург LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

В ФК «Урал» рассказали, что никакой информации об обряде освящения на стадионе им не поступало. Пресс-секретарь клуба Никита Медведевских в разговоре с «URA.RU» признался, что сам узнал об этом из новостей, а инициатива, судя по всему, принадлежит стадиону. «Мы к этому вообще никоим образом не относимся. Это не наше мероприятие, не наша инициатива — мы ведь только стадион арендуем на игру. Поможет ли это нам? Мы не против, конечно», — рассказал Медведевских. В пресс-службе компании «Спорт-Ин», которая курирует вопросы строительства стадиона, также оказались не в курсе проведенного на стадионе мероприятия.

Между тем в СМИ распространилась информация о том, что обряд освящения провел сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию в епархии корреспонденту «URA.RU» не удалось — на звонок корреспондента в пресс-службе не ответили.

Стадион освятили перед официальным открытием, которое состоится 15 апреля
Фото: паблик «Типичный Екатеринбург», «ВКонтакте»

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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