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14 апреля 2018
13 апреля 2018
13:00  14 апреля 2018 0

WADA потребовало больше денег на расследование допинга в России

Заключительный этап кубка мира по биатлону. Тюмень, биатлон, спорт
WADA стремится продолжить расследование в отношении РоссииФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что для расследования применения допинга российскими спортсменами организации требуется больше денег.

Хеллеланд уверена в необходимости проведения «аудита российского допингового кризиса», пишет RT. По мнению вице-президента, ситуация с допингом в России пошатнула уверенность мировой общественности в том, что WADA способна защищать чистых спортсменов. Чтобы исправить ситуацию, страны должны существенно увеличить финансирование WADA, считает Хеллеланд.

Как ранее писало «URA.RU», WADA обвинило Москву в подкупе главы Международного союза биатлонистов, который за российские деньги якобы закрывал глаза на нарушение антидопинговых правил спортсменами из РФ. Кроме того, Россию заподозрили в том, что она нечестно заработала право проведения Чемпионата мира по биатлону в Тюмени.

Олег Теплоухов
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