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12 апреля 2018
Главные новости 
11:50  12 апреля 2018 0

Россию обвинили в покупке голосов в пользу проведения ЧМ-2021 в Тюмени

Биатлон. Гонка чемпионов и Приз губернатора Тюменской области - 2016. Тюмень, биатлон
За голос в пользу Тюмени предлагали от 25 до 100 тысяч евроФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Сотрудники Международного союза биатлонистов (IBU) могли получить денежные вознаграждения за голос в пользу Тюмени при выборе страны-организатора чемпионата мира-2021. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в отчете по сокрытию информации о допинге в биатлоне рассказало о коррумпированности в рядах членов конгресса IBU.

В документе от декабря 2017 года утверждается, что членам конгресса Международного союза биатлонистов было предложено от 25 до 100 тысяч евро за голос в пользу Тюмени, передает «Газета.ру» со ссылкой на французское издание Le Monde. Напомним, что на Конгрессе IBU, который прошел в сентябре 2016 года в молдавском Кишиневе, за проведение чемпионата мира 2021 года в России проголосовали 25 членов конгресса из 49. Соперниками Тюмени были Нове-Место (Чехия) и Поклюку (Словения). Позже, в феврале 2017 года, Тюмень лишили права проведения соревнований из-за допингового скандала.

Ранее стало известно, что WADA подозревает президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга в получении взятки от представителей России. По информации следствия, в коррупционную схему была также вовлечена генеральный секретарь IBU Николь Реш.

Павел Маркуш
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