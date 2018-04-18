Директора челябинского муниципального предприятия уволили за спор с мэром

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство», депутат горсобрания челябинского города Чебаркуль Александр Кузнецов стал очередной жертвой чиновников мэрии, преследующих местных парламентариев за оценку «неуд» главе Сергею Ковригину по итогам работы за прошлый год. С ним расторгнут трудовой договор по решению работодателя, сообщил «URA.RU» сам местный парламентарий.
«Приказ об увольнении подписан 17 апреля. Конечно, это сделано в рамках борьбы с депутатами, не принявшим отчет главы. Я с приказом об увольнении не согласен и буду оспаривать в суде», — отметил Александр Кузнецов.
Примечательно, что сотрудники МКУ «Благоустройство» поддерживают директора и рассматривают возможность забастовки. «Наше учреждение работает несколько месяцев. Но все говорят, что наконец-то появилась организация, которая начала убирать город. До сих пор Чебаркуль был в „г.не“. Снова не хотелось бы возвращаться к бардаку. Кузнецов требовательный, строгий, порядок наводил. Сейчас неизвестно по какой причине его убирают. Мы же маленькие люди, нам не говорят, почему именно», — объяснила сотрудница МКУ «Благоустройство» Валентина Баранова.
Взять комментарий у мэра Сергея Ковригина не удалось, он не ответил на звонок. Ранее другие депутаты горсобрания жаловались на прессинг со стороны мэрии за поставленный в начале марта «неуд» главе. Две подряд такие оценки за работу по итогам года ведут к автоматической отставке мэра.