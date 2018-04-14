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14 апреля 2018
14:14  14 апреля 2018 0

Запасной выход из кинозала в «Зимней вишне» был стянут тросом. ВИДЕО

Председатель СК РФ заявил о найденных высокопоставленных чиновниках, которые мешали проверке пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня»Фото: сайт СК РФ
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В Следственном комитете РФ заявили, что ручки дверей запасного выхода из кинозала в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были стянуты тросиком. Кроме того, установлены высокопоставленные должностные лица, которые препятствовали проверке пожарной безопасности в торговом центре.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово и встретился с родственниками погибших, потерпевшими и их представителями. «Ручки дверей запасного выхода из кинозала, в котором погибли десятки людей, были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком. Мужчины вырвали его и открыли дверь, но наткнулись на стену черного дыма», — рассказал представитель ведомства. Один из посетителей, обладавший навыками противопожарной безопасности, принял решение не выходить из зала, закрыть все двери, заткнуть одеждой щели для того, чтобы дым не проникал в помещение, и дожидаться помощи.

На встрече было озвучено, что следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня», сообщает RT. Кроме того, завершена работа специалистов экспертного центра МЧС из Санкт-Петербурга на месте пожара и начато исследование полученных материалов в специальных лабораториях.

Ольга Кулакова
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