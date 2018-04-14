Уроженец Перми Максим Шишкин стал режиссером клипа для популярного российского хип-хоп исполнителя Алексея Узенюка, более известного как Элджей. Видео на композицию «Минимал» собрало шесть миллионов просмотров на YouTube за неделю.
По словам Шишкина, предложение написать сценарий к клипу стало для него неожиданным. Еще большим удивлением для пермяка стала возможность впервые самостоятельно снять ролик к песне. «Что из этого вышло — вы можете увидеть на YouTube», — рассказал Шишкин на своей странице в Instagram. Уроженец Перми также признался, что писал сценарий под фильмы «Тетрадь смерти» и «Убить Билла».
Ранее в эфире телеканала «ТНТ» прозвучала песня пермского музыканта, писало «URA.RU». Участники шоу должны были угадать композицию «Мама, купи мне покемона».