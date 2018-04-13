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13 апреля 2018
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10 апреля 2018
14:58  13 апреля 2018 0

Песня исполнителя из Перми прозвучала в эфире ТНТ. «Мама, купи мне покемона». ВИДЕО

Артистам Мусагалиеву и Цалаеву предстояло угадывать строчки из песни@studiasoyuz, Instagram

В четверг, 12 апреля, в эфир вышла программа «Студия Союз» на канале «ТНТ». На одном из этапов музыкального конкурса артистам Азамату Мусагалиеву и Давиду Цалаеву предстояло угадать строчки из песни «Мама, купи мне покемона» пермского исполнителя Константина Завалина.

Мусагалиеву и Цалаеву предложили отгадать, что следует за фразой «Мама, я хочу…». Среди вариантов ответа были: «не хочу», «Пикачу», «шучу», «шучу-шучу». Цалаев предположил, что компьютер случайно выдает слова и выбрал «шучу-шучу». Его соперник ответил «Пикачу» и оказался прав.

Ранее в эфире ТНТ на передаче «Студия Союз» участниками стали актрисы Валентина Мазунина и Мария Шекунова. Они стали известны благодаря популярному сериалу «Реальные пацаны». Уроженкам Перми пришлось отгадывать музыкальные загадки и исполнять песни.

Иван Шестак
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