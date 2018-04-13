В четверг, 12 апреля, в эфир вышла программа «Студия Союз» на канале «ТНТ». На одном из этапов музыкального конкурса артистам Азамату Мусагалиеву и Давиду Цалаеву предстояло угадать строчки из песни «Мама, купи мне покемона» пермского исполнителя Константина Завалина.
Мусагалиеву и Цалаеву предложили отгадать, что следует за фразой «Мама, я хочу…». Среди вариантов ответа были: «не хочу», «Пикачу», «шучу», «шучу-шучу». Цалаев предположил, что компьютер случайно выдает слова и выбрал «шучу-шучу». Его соперник ответил «Пикачу» и оказался прав.
Ранее в эфире ТНТ на передаче «Студия Союз» участниками стали актрисы Валентина Мазунина и Мария Шекунова. Они стали известны благодаря популярному сериалу «Реальные пацаны». Уроженкам Перми пришлось отгадывать музыкальные загадки и исполнять песни.