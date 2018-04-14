{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 апреля 2018
15:54  14 апреля 2018 0

Россия задумывается о поставках С-300 в Сирию после авиаудара США

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Россия готова рассмотреть вопрос о поставках ЗРС С-300 в СириюФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

По его словам, за последние 1,5 года Россия полностью восстановила систему ПВО в Сирии и продолжает ее совершенствовать. «Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», — приводит его слова РИА «Новости».

Рудской уточнил, что в связи с последними событиями Россия считает возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. «И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал он.

Таким образом в российском Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами США, Великобритании и Франции. Так Вашингтон, Лондон и Париж решили наказать официальный Дамаск за якобы химическую атаку в пригороде сирийской столицы в начале апреля. В Генштабе заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии.

Прежде Москва неоднократно представляла доказательства того, что мнимый инцидент является провокацией, напоминает Nation News. Президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с террором.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров