Россия задумывается о поставках С-300 в Сирию после авиаудара США

Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРС С-300 в Сирию и другие страны. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, за последние 1,5 года Россия полностью восстановила систему ПВО в Сирии и продолжает ее совершенствовать. «Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300», — приводит его слова РИА «Новости».
Рудской уточнил, что в связи с последними событиями Россия считает возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. «И не только в отношении Сирии, но и других государств», — сказал он.
Таким образом в российском Генштабе отреагировали на ночной обстрел сирийской территории крылатыми ракетами США, Великобритании и Франции. Так Вашингтон, Лондон и Париж решили наказать официальный Дамаск за якобы химическую атаку в пригороде сирийской столицы в начале апреля. В Генштабе заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии.
Прежде Москва неоднократно представляла доказательства того, что мнимый инцидент является провокацией, напоминает Nation News. Президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с террором.