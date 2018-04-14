Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва решила созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом США, Великобритании и Франции по Сирии. Глава РФ назвал бомбардировку актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом.
«Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения агрессивных действий США и их союзников», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что эскалация ситуации вокруг Сирии оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений, сообщает RT.
Глава РФ подчеркнул, что «история расставит все по своим местам и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией». Путин добавил, что все произошло без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в нарушение Устава ООН, норм и принципов международного права. Про его словам, таким образом «США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути, потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом».
Напомним, что сегодня утром США, Франция и Великобритания начали военные действия по отношению к Сирии. До этого американский президент Дональд Трамп отдал приказ об атаке по целям, которые связаны с химическим оружием Башара Асада.