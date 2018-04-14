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14 апреля 2018
18:32  14 апреля 2018 0

Кадыров эмоционально высказался по поводу удара по Сирии. «Варварство и геноцид!»

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Кадыров назвал варварством ночной удар по объектам в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Соединенные Штаты, которые вместе со своими союзниками Великобританией и Францией напали на военные объекты в Сирии, совершили военное преступление, которому нет никакого оправдания. Об этом заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, ракетный удар, нанесенный по Сирии без санкции ООН и в нарушение всех международных норм, — это варварство и военное преступление против независимого государства. «Тяжкому военному преступлению США и их союзников нет и не может быть никакого оправдания. США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир», — написал Кадыров в Telegram.

Он напомнил, что под лицемерными предлогами борьбы с тоталитаризмом и терроризмом США на протяжении многих лет уничтожают мирное население Ближнего Востока, устраивая, в том числе, настоящий геноцид мусульман, пишет информагентство Nation News. Кадыров отметил, что это нужно остановить, иначе подобное может ждать любую страну.

Силы военной коалиции США, Франции и Великобритании атаковали Дамаск в субботу, 14 апреля, (в 21:00 по времени Вашингтона, 4:00 по московскому времени). Приказ о высокоточных ударах по целям, якобы связанным с химическим оружием сирийского лидера Башара Асада, отдал президент США Дональд Трамп. Сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету из более чем сотни выпущенных западной коалицией по объектам военной инфраструктуры в Сирии. Серьезных разрушений не наблюдается.

Феликс Сорокин
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