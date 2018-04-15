Обладательница титула «Мисс Екатеринбург-2014» София Никитчук поразила публику на конкурсе «Мисс Россия» своим откровенным платьем. Фотографии с всероссийского конкурса красоты Никитчук выложила в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.
В этом году за корону королевы красоты в Москве сражались две екатеринбурженки — Анастасия Каунова и Полина Костюк, но обе проиграли. Самой красивой девушкой страны стала 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии. Виолетта Тюркина из Белгорода завоевала титул первой вице-мисс, а второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии. Тем не менее, Полина Костюк вошла в десятку российских красавиц по версии 2018 года. «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова смогла пробиться только в топ-50.
Зато в центре внимания публики оказалась «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015», уроженка Снежинска София Никитчук. Она пришла на шоу в откровенном сексуальном платье. Подписчики Софии также оценили красоту и наряд девушки. «Самая лучшая и самая красивая!!!», «Софи, ты затмеваешь всех», «Ну я просто в шоке! Супер образ», «Нереально красивая», — комментируют снимки пользователи Instagram.