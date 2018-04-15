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15 апреля 2018
12:15  15 апреля 2018 0

София Никитчук поразила гостей конкурса «Мисс Россия» откровенным нарядом. ФОТО

Мисс Екатеринбург 2015, корона, никитчук софия
София Никитчук оказалась в центре внимания на «Мисс Россия-2018»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Обладательница титула «Мисс Екатеринбург-2014» София Никитчук поразила публику на конкурсе «Мисс Россия» своим откровенным платьем. Фотографии с всероссийского конкурса красоты Никитчук выложила в Instagram, собрав множество восторженных комментариев.

В этом году за корону королевы красоты в Москве сражались две екатеринбурженки — Анастасия Каунова и Полина Костюк, но обе проиграли. Самой красивой девушкой страны стала 18-летняя Юлия Полячихина из Чувашии. Виолетта Тюркина из Белгорода завоевала титул первой вице-мисс, а второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии. Тем не менее, Полина Костюк вошла в десятку российских красавиц по версии 2018 года. «Мисс Екатеринбург-2017» Анастасия Каунова смогла пробиться только в топ-50.

Зато в центре внимания публики оказалась «Мисс Екатеринбург-2014» и «Мисс Россия-2015», уроженка Снежинска София Никитчук. Она пришла на шоу в откровенном сексуальном платье. Подписчики Софии также оценили красоту и наряд девушки. «Самая лучшая и самая красивая!!!», «Софи, ты затмеваешь всех», «Ну я просто в шоке! Супер образ», «Нереально красивая», — комментируют снимки пользователи Instagram.

Фото: София Никитчук, Instagram
Фото: София Никитчук, Instagram

Наталья Володина
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