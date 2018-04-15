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Главные новости Курганской области
15:00  15 апреля 2018 0

В Кургане 70 человек вышли на митинг против завода, который нужен всему городу. ФОТО

Митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. Курган, полицейский, дубинка, митинг
В финале акции протестующие приняли резолюциюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане 15 апреля несколько десятков человек приняли участие в митинге против строительства мусороперерабатывающего предприятия рядом с Шуховским полигоном ТБО в Кетовском районе. Количество участников было согласовано «с запасом»: на акцию могли выйти до 200 человек, однако в итоге у кинотеатра «Россия» собрались около 70, передает корреспондент «URA.RU».

На митинге выступил один из организаторов, депутат гордумы от КПРФ Яков Сидоров и руководитель фракции коммунистов в Курганской областной думе Василий Кислицын. Акция продлилась не больше часа, за это время активисты успели принять резолюцию.

Протестующие предложили провести публичное обсуждение возможности строительства полигона по захоронению мусора на этой территории. Они считают, что в территориальную схему размещения отходов необходимо внести изменения, чтобы предусмотреть возможность сбора, переработки и утилизации мусора в нескольких зонах. Кроме того, участники митинга настаивают на строительстве более современного комплекса и просят сделать более открытыми конкурсные процедуры по заключению концессионного соглашения, дающие возможность участвовать в этом конкурсе малому и среднему бизнесу. По данным корреспондента агентства, активистам на митинге удалось собрать около ста подписей.

Митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. Курган, кинотеатр россия, курган, кпрф, митинг, лозунги
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. Курган, кпрф, митинг, лозунги
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. Курган, полиция, противогаз, респиратор, митинг, навальновцы
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. Курган, сидоров яков, кпрф, митинг
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как писало «URA.RU» ранее, инициаторы акции настаивают на том, что завод мощностью почти 300 тысяч тонн в год не должен располагаться всего в десятке километров от города. При этом санитарно-защитная зона для мусоросортировочных объектов от 40 тысяч тонн в год составляет один километр, а участок, на котором планируют построить предприятие, находится в 11 километрах от ближайшего жилого дома в поселке Сиреневый. Кроме того, комплекс не является мусоросжигательным заводом: он займется в том числе процессами сортировки отходов и подготовке их ко вторичному использованию. По словам заведующей кафедрой географии и природопользования Курганского государственного университета и члена РАЕ Натальи Несговоровой, в мусороперерабатывающем заводе «город нуждался еще десятки лет назад».

Виктор Жуков
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