Путин: удары Запада по Сирии могут привести к мировому хаосу

Президент РФ Владимир Путин считает, что действия США и их союзников в Сирии могут привести к хаосу в мире. Об этом он заявил во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани.
— Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях, — сообщается на сайте Кремля. Кроме того, глава государства уверен, что эта акция наносит «серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии».
Ранее США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, напоминает Life.ru. Люди и объекты инфраструктуры не пострадали. Целью атаки были завод и исследовательский центр, где якобы разрабатывалось химоружие, а также несколько аэродромов.