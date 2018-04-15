В Домодедово у самолета пробило дно золотыми слитками

Из-за этого лайнер не смог вылететь в Испанию
Самолёт авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в Испанию. Причиной задержки стали золотые слитки, пробившие дно лайнера.
Во время погрузки золотые слитки выпали и пробили дно самолета, пишет Life.ru. Из-за этого пассажиров, уже занявших свои места в самолете, попросили покинуть судно. После замены лайнера они улетели в Испанию.
Ранее аналогичное ЧП произошло в Якутии. Там во время взлета самолета из грузового отсека высыпались золотые слитки. Местные жители отправились на поиски золота, но сотрудники аэропорта к тому времени уже собрали весь драгоценный металл.