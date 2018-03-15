18:41 15 марта 2018 1

Золотые слитки найдены и взяты под охрану Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Жители Якутска активно исследуют район местного аэропорта после новостей о самолете, рассыпавшем слитки золота на взлетной полосе. К «золотой лихорадке» присоединяются и авантюристы из других регионов, активно скупающие дешевые авиабилеты до места инцидента.

По данным Telegram-канала «Доктор прописал», в районе аэропорта собрались не менее тысячи человек. Часть из них пыталась проникнуть территорию, находящуюся в оцеплении. Тем временем Глава московского представительства золотодобывающей компании Станислав Бородюк заявил, что весь драгоценный груз уже собран и находится под охраной, уточняет RT.

Напомним, что у транспортного Ан-12 компании «Нимбус» при вылете из аэропорта «Якутск» оторвало створку грузового люка, после чего на взлетную полосу высыпались золотые слитки. На борту находилось девять тонн золота и других драгоценных металлов. Эксперты оценили общую стоимость груза в 21 миллиард рублей.