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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:43  15 апреля 2018 0

«Россия 24» выдала запись бомбардировки Луганска за ракетную атаку США на Сирию. ВИДЕО

Брошенная часть в Луганске. Украина, развалины, разруха
В Луганске возмутились сюжетом российского телеканалаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Телеканал «Россия 24» использовал архивное видео бомбардировок Луганска в новости, посвященной ракетным ударам коалиции США по сирийским промышленным объектам. При этом весь сюжет сопровождался титром «Сирия».

Речь идет о ночном обстреле Восточных кварталов в Луганске в феврале 2015 года. В прямом включении из Сирии корреспондента «России 24» Евгения Поддубного в качестве фона кадры из Украины появляются с середины пятой минуты.

Напомним, что коалиция США, Великобритании и Франции провела ракетный обстрел объектов инфраструктуры сразу в нескольких сирийский городах. Целью военной операции были заводы и исследовательский центр, где, по версии Пентагона, велась разработка и модернизация химического оружия. Российские руководство осудило атаку, отметив, что действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, неизбежно приведут к хаосу в международных отношениях.

Сергей Макеев
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