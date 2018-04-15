Телеканал «Россия 24» использовал архивное видео бомбардировок Луганска в новости, посвященной ракетным ударам коалиции США по сирийским промышленным объектам. При этом весь сюжет сопровождался титром «Сирия».
Речь идет о ночном обстреле Восточных кварталов в Луганске в феврале 2015 года. В прямом включении из Сирии корреспондента «России 24» Евгения Поддубного в качестве фона кадры из Украины появляются с середины пятой минуты.
Напомним, что коалиция США, Великобритании и Франции провела ракетный обстрел объектов инфраструктуры сразу в нескольких сирийский городах. Целью военной операции были заводы и исследовательский центр, где, по версии Пентагона, велась разработка и модернизация химического оружия. Российские руководство осудило атаку, отметив, что действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, неизбежно приведут к хаосу в международных отношениях.