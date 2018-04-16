Россиян избавят от сыроподобных продуктов

05:19 16 апреля 2018 0

Минсельхоз разработал поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России могут запретить продажу и производство сыроподобных продуктов, содержащих от 50 до 100 процентов растительных жиров. Однако, в магазинах этот товар продается в качестве настоящего сыра, хотя он таковым не является.

Минсельхоз, чтобы ввести ограничение, специально разработал поправки в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции». Отмечается, что в 2017 году в РФ было реализовано около 800 тысяч тонн сыра, а также сырных продуктов. Они составили четверть объема, который не учитывал сыроподобную продукцию, потому что такого термина нет ни в регламенте, ни в федеральном законе.

Помимо этого, в Минсельхозе сообщили, что за этот период в Россию ввезли не менее 150 тысяч тонн сыров, которые на 100 процентов были изготовлены из растительных жиров без молока, однако, расфасовывались, а также реализовались под видом молочной продукции, пишут «Известия».

Примечательно, что из-за более низкой стоимости этого товара его производители делают недобросовестную конкуренцию на рынке. А именно, происходит снижение востребованности настоящего сырого молока, цена на которое падает, а также, собственно, уменьшается эффективность мер государственной поддержки сельхоз производителей.