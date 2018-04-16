Российских водителей будут переаттестовывать каждые 10 лет

Министерство экономического развития РФ предлагает проводить переквалификацию водителей-профессионалов каждые десять лет. Об этом сообщается в отзыве ведомства на законопроект министерства транспорта России.
Документ предполагает, что шоферы, работающие дальнобойщиками, таксистами, а также водителями общественного транспорта, будут обязаны обучаться по углубленным программам для получения специального штампа в права раз в пять лет. «Главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах», — подчеркнул председатель центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.
В Минэкономразвития уточнили, что замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками для всех сторон. Поэтому данный процесс рекомендуют синхронизировать со сроком действия водительского удостоверения, передают «Известия».