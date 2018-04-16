{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:08  16 апреля 2018 0

Российских водителей будут переаттестовывать каждые 10 лет

Водитель. Екатеринбург
Главной целью реформы подготовки остается повышение безопасности на дорогахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство экономического развития РФ предлагает проводить переквалификацию водителей-профессионалов каждые десять лет. Об этом сообщается в отзыве ведомства на законопроект министерства транспорта России.

Документ предполагает, что шоферы, работающие дальнобойщиками, таксистами, а также водителями общественного транспорта, будут обязаны обучаться по углубленным программам для получения специального штампа в права раз в пять лет. «Главная цель реформы подготовки водителей — повысить безопасность на дорогах», — подчеркнул председатель центрального совета Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов Александр Котов.

В Минэкономразвития уточнили, что замена водительского удостоверения после переквалификации каждые пять лет чревата издержками для всех сторон. Поэтому данный процесс рекомендуют синхронизировать со сроком действия водительского удостоверения, передают «Известия».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров