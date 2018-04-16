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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:50  16 апреля 2018 0

Звезда сериала «Сваты» вернулся на сцену после инсульта. ФОТО

Выход Федора Добронравова на сцену был встречен бурными аплодисментамиФото: Instagram, people.theatre

Актер Федор Добронравов появился на сцене московского Театра сатиры после инсульта. Поклонники творчества артиста заметили, что кумир заметно потерял в весе после госпитализации.

Добронравов стал участником спектакля «Где мы?», премьеру которого долго откладывали из-за резкого ухудшения здоровья артиста. На сцену актер вышел вместе с Александром Ширвиндтом и Александром Олешко. Сам спектакль посетила знаменитый режиссер и актриса Светлана Дружинина, которая выложила фото в Instagram после премьеры. Под снимком она описала свою радость после восстановления знаменитого артиста: «Безумно радостно было видеть нашего любимого и дорогого Федю Добронравова в здравии!». Сама же постановка, как и выход Добронравова, на сцену были встречены громкими овациями, передает портал «Дни.ру».

Знаменитому актеру стало плохо во время гастролей в Сергиевом Посаде. С инсультом он было доставлен в одну из больниц Подмосковья, сообщает «Национальная служба новостей». После операции состояние Добронравова улучшилось. Ожидалось, что его выпишут 31 марта, а на сцену актер сможет выйти уже на следующий день, но восстановление Добронравова затянулось, передает «Федеральное агентство новостей».

Павел Маркуш
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