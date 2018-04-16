В управлении МВД РФ по ХМАО-Югре — крупные кадровые перестановки. Заместитель главного полицейского Югры Василия Романицы Сергей Фисенко уходит в отставку. Об этом 16 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, поводом для увольнения Сергея Фисенко стали громкие коррупционные скандалы в ведомстве. «В данный момент решается вопрос с преемником Фисенко», — отмечает инсайдер агентства.
Официально информацию об увольнении полицейского в пресс-службе УМВД не подтвердили. «У меня такой информации нет. По моим данным, Сергей Фисенко находится в отпуске», — сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Андрей Воронцов.
Сергей Фисенко работает органах внутренних дел более 20 лет. В 1989 году он окончил Барнаульскую среднюю школу МВД СССР и начал работу в криминальной милиции ОВД Радужного. Параллельно окончив Тюменский юридический институт, Фисенко занял пост начальника ОУР ОВД Радужного, а в 1999 году стал руководителем ОВД Радужного.
В 2011 году Фисенко был назначен заместителем начальника полиции УМВД РФ по ХМАО-Югре, а с 2012 года временно исполнял обязанности начальника полиции в югорском управлении.
В начале 2018 года в ХМАО произошел громкий коррупционный скандал в системе УМВД. В Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. Следователи считают, что глава ОМВД Николай Плаксин и его коллега получали взятки от хозяина склада Тимурлана Худаярова. Кроме того, они закрывали глаза на преступления, связанные с продажей контрафактного алкоголя, а также оказывали всяческое покровительство недобросовестному предпринимателю.