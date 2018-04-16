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11:06  16 апреля 2018 0

В югорском УМВД начались громкие отставки. Заместитель Романицы покинул должность

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , романица василий
По словам источников, отставка влиятельного силовика связана с громким коррупционным скандаломФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В управлении МВД РФ по ХМАО-Югре — крупные кадровые перестановки. Заместитель главного полицейского Югры Василия Романицы Сергей Фисенко уходит в отставку. Об этом 16 апреля «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, поводом для увольнения Сергея Фисенко стали громкие коррупционные скандалы в ведомстве. «В данный момент решается вопрос с преемником Фисенко», — отмечает инсайдер агентства.

Официально информацию об увольнении полицейского в пресс-службе УМВД не подтвердили. «У меня такой информации нет. По моим данным, Сергей Фисенко находится в отпуске», — сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Андрей Воронцов.

Сергей Фисенко работает органах внутренних дел более 20 лет
ФОТО: МВД.РФ

Сергей Фисенко работает органах внутренних дел более 20 лет. В 1989 году он окончил Барнаульскую среднюю школу МВД СССР и начал работу в криминальной милиции ОВД Радужного. Параллельно окончив Тюменский юридический институт, Фисенко занял пост начальника ОУР ОВД Радужного, а в 1999 году стал руководителем ОВД Радужного.

В 2011 году Фисенко был назначен заместителем начальника полиции УМВД РФ по ХМАО-Югре, а с 2012 года временно исполнял обязанности начальника полиции в югорском управлении.

В начале 2018 года в ХМАО произошел громкий коррупционный скандал в системе УМВД. В Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. Следователи считают, что глава ОМВД Николай Плаксин и его коллега получали взятки от хозяина склада Тимурлана Худаярова. Кроме того, они закрывали глаза на преступления, связанные с продажей контрафактного алкоголя, а также оказывали всяческое покровительство недобросовестному предпринимателю.

Игорь Волосин
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