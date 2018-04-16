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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:27  16 апреля 2018 1

Болельщики высмеяли новый футбольный логотип Артемия Лебедева. «С Маугли содрали». ФОТО

Вокруг первого матча на стадионе «Екатеринбург Арена», футбол, футбольное поле, футбольные ворота, екатеринбург-арена
По неофициальной информации, лига заплатила за проект от 4 до 6 миллионов рублейФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Студия Артемия Лебедева представила рабочий вариант логотипа для Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Его сразу же раскритиковали фанаты.

Для РФПЛ был разработан логотип, в основе которого лежит «архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами», сообщается на сайте студии Лебедева. Само животное, а точнее его морда, вписана в пятиугольник, напоминающий части футбольного мяча.

Студия получила право разработать новый дизайн для оформления лиги по итогам конкурса, участие в котором приняли более 10 российских и международных агентств. Подготовку студия начала еще осенью 2017 года. По неофициальной информации, лига заплатила за проект от 4 до 6 миллионов рублей, что значительно дешевле стандартных заказов для студии Артемия Лебедева.

Фото: сайт студии Артемия Лебедева
Фото: сайт студии Артемия Лебедева
Фото: сайт студии Артемия Лебедева

В сети фанаты футбола уже обсуждают новую разработку студии Лебедева: «Смотришь на логотип, и возникает вопрос: А причем тут футбол? Ни каких ассоциаций». «Медведь с красными от пьянки глазами. Не хватает только икры и балалаек. А так да, прям футбол-футбол», «Лебедев, видим, не слабо заработал. Думаю, пару лямов они отмыли на этом логотипе», «Медведь с красными глазами. И нерусская надпись. Скорее всего, эту эмблему утвердит Российская футбольная премьер-лига через неделю». «С Маугли содрали», — добавили другие. Ряд пользователей обратили внимание на схожесть логотипа с уже существующим — у Английской Премьер-лиги.

Павел Маркуш
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