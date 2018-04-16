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16 апреля 2018
17:20  16 апреля 2018 0

ЦБ скрыл информацию о банковских активах попавшего под санкции Вексельберга

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, вексельберг виктор
Информация о его долях в двух банках пропала с сайта ЦБФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Имя основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга исчезло из списка акционеров сразу двух банков. С 16 апреля фигурант санкционного списка США не числится среди держателей акций «Меткомбанка» и «Международного финансового банка» (МФК).

По данным РБК, через «Ренову» Вексельберг владеет 9,9% акций «Меткомбанка» (главный офис банка находится в Каменске-Уральском). Это подтверждается данными, сохраненными в кэше поисковика Google. Помимо этого, российскому олигарху принадлежит 39,4% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК), которые он приобрел через кипрскую Winterlux Limited. Утром, 16 апреля, имя владельца «Реновы» еще числилось в списке акционеров МФК, опубликованном на сайте ЦБ, но позже оно было удалено.

Отметим, что среди других крупных акционеров «Международного финансового банка» числятся российский бизнесмен Михаил Прохоров — ему принадлежит 27%, еще 19% принадлежит его группе ОНЭКСИМ. Также в число акционеров МФК с долей 13,14% входит жена главы Ростеха Сергея Чемезова, также попавшего под американские санкции.

Напомним, что США расширили санкции против российских бизнесменов, чиновников и компаний 6 апреля. В числе фигурантов списка оказались владелец Виктор Вексельберг и группа компаний «Ренова». Согласно решению Минфина США, американским гражданам и компаниям запрещается вести бизнес как с подсанкционными бизнесменами, так и с компаниями, в которых указанные россияне владеют контрольными пакетами.

Сергей Макеев
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