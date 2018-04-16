{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,28
Динамика за 2 недели
Евро 76,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:18  16 апреля 2018 7

Студентов-бюджетников заставят отрабатывать потраченные на их образование деньги

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, учеба, студенты
Студенты своим трудом погасят долг перед государствомФото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий обязательное трудоустройство выпускников-бюджетников. По мнению авторов инициативы, молодые специалисты после получения диплома обязаны проработать в госкомпаниях не менее четырех лет.

Автором законопроекта стал единоросс Сергей Вострецов. Он предложил внести изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ», которые коснутся только выпускников, получивших образование за счет государства. Согласно документу, бакалавры, специалисты и магистры после получения диплома должны проработать в государственных организациях период, равноценный периоду их обучения (4,5 и 6 лет соответственно).

В документе также отмечается, что выпускники-бюджетники, которым не захочется работать в госструктурах, будут обязаны компенсировать государству не только полную стоимость своего обучения, но и расходы на социальную поддержку. Законопроект, по мнению его авторов, поможет создать механизм по трудоустройству молодых специалистов.

«В случае внесения изменений в закон об образовании появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности и другие начинать планировать госзаказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делают Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО», — отмечается в тексте документа.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров