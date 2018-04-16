19:18 16 апреля 2018 7

Студенты своим трудом погасят долг перед государством Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий обязательное трудоустройство выпускников-бюджетников. По мнению авторов инициативы, молодые специалисты после получения диплома обязаны проработать в госкомпаниях не менее четырех лет.

Автором законопроекта стал единоросс Сергей Вострецов. Он предложил внести изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ», которые коснутся только выпускников, получивших образование за счет государства. Согласно документу, бакалавры, специалисты и магистры после получения диплома должны проработать в государственных организациях период, равноценный периоду их обучения (4,5 и 6 лет соответственно).

В документе также отмечается, что выпускники-бюджетники, которым не захочется работать в госструктурах, будут обязаны компенсировать государству не только полную стоимость своего обучения, но и расходы на социальную поддержку. Законопроект, по мнению его авторов, поможет создать механизм по трудоустройству молодых специалистов.

«В случае внесения изменений в закон об образовании появится основание, которое заставит министерства образования, здравоохранения, культуры, промышленности и другие начинать планировать госзаказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делают Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО», — отмечается в тексте документа.