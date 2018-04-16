Владельцев банков-банкротов обяжут гасить долги перед клиентами

22:08 16 апреля 2018 0

Государство заставит банкиров раскошелиться Фото: depositphotos.com © URA.RU

Собственники российских банков должны нести субсидиарную ответственность в случае банкротства их кредитных организаций, считает президент РФ Владимир Путин. Глава государства заявил о необходимости ужесточения требований к недобросовестным банкирам в ходе встречи с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

«Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем, чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что проблема невыплат средств трудовым коллективам на обанкротившихся предприятиях особенно актуальна для банковской сферы. Москалькова в свою очередь заметила, что владельцы банков-банкротов после финансового краха «остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах» и при этом не несут никакой ответственности перед коллективами.

В марте 2018 года Минфин РФ совместно с Центробанком подготовил поправки в закон «О банкротстве». Согласно изменениями, при санации банков ЦБ разделит расходы с бывшими собственниками финансовых организаций, напоминает РБК.