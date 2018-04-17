Российские субмарины помешали британской подлодке выпустить ракеты по Сирии

06:40 17 апреля 2018 0

Британская субмарина играла в «кошки-мышки» с двумя российскими подлодками ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации

Британская подлодка класса Astute не смогла принять участие в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с двумя российскими субмаринами. Об этом сообщила газета The Times, ссылаясь на источники.

Подводная лодка из Британии, вооруженная крылатыми ракетами, устроила «игру в кошки-мышки» в Средиземном море с двумя российскими подлодками, которые западные эксперты прозвали «Черными дырами» из-за практически бесшумного хода, передает Life.

Субмарине класса Astute пришлось уплывать сразу же от двух российских кораблей, которым оказывал помощь противолодочный самолет. Из-за этого подлодка не смогла приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, даже несмотря на то, что британская субмарина в течение нескольких дней пыталась избежать обнаружения, пишет РИА «Новости».

По данным газеты, «Черными дырами» являются вышедшие с сирийского Тартуса российские подлодки класса «Палтус». Два дизельных генератора, а также электропривод позволяют плыть с большой скоростью. Отмечается, что субмарины вооружены торпедами, противолодочными и крылатыми ракетами.

Ранее «URA.RU» сообщало, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии. Коалиция пояснила сове решение об атаке действиями президента Сирии Башара Асада, обвиняемого в применении химического оружия против мирного населения. Западные страны выпустили более 100 ракет, 71 из которых была перехвачена сирийскими ПВО.