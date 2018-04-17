10:53 17 апреля 2018 0

Владимир Тунгусов второй год занимает первое место и продолжает увеличивать доход Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В правительстве Свердловской области сменилась тройка самых обеспеченных министров и чиновников. Первое место за собой сохранил лишь первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов. Об этом свидетельствуют данные декларации о доходах за 2017 год, которые опубликованы на официальном портале правительства.

Тунгусов сохранил за собой первое место в списке самых богатых областных чиновников. Его доход за 2017 год составил 37,8 млн рублей. Тем самым глава администрации Евгения Куйвашева увеличил результат 2016 года на 14,8 миллионов. Владимир Георгиевич по-прежнему владеет земельным участком в 2082 кв. м. и жилой площадью (139 кв. м.). В автопарке у чиновника все те же два Лексуса LS 600Н. Его супруга увеличила годовой доход более чем на 10 млн рублей (с 20,4 млн в 2016 до 31,8 млн), сохранив более двух тысяч квадратов земли и дом на 169,8 квадратных метров. В ее распоряжении значится Lexus RX 350.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин в рейтинге министров в этом году оказался на второй позиции, показав доход в 7 млн 997 тысяч рублей. За счет чего чиновник получил эти деньги пока неясно — в прошлом году его заработок составлял 3 млн 233 тысячи рублей. При этом в прошлом году он владел автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, а в этом повысил класс до Toyota Land Cruiser 200. Недвижимое имущество у Пересторонина осталось прежним — гараж (17,9 кв. м.) и квартира (156,8 кв. м).

Супруга Сергея Пересторонина автомобиль имеет куда более презентабельный — Porsche Cayenne Diesel. Однако с прошлого года ее доход уменьшился почти втрое — с 657 тысяч рублей до 279 тысяч рублей. Жена министра все так же владеет двумя земельными участками (1910 и 1770 кв. м.), двумя квартирами (156 и 170 кв. м.), жилым домом (310 кв. м.), двумя гаражами, двумя нежилыми помещениями и автостоянкой.

Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Алексей Россолов в прошлом году заработал 7,2 млн рублей (2,4 млн в 2016 году). В его собственности находится квартира площадью 54,2 кв. м., а в пользовании — жилплощадь на 97,9 «квадратов». Из декларации «исчезла» квартира в 62,5 кв. м., которая значилась в документе за 2016 год. Также глава Госжилстройнадзора указал в своей декларации автомобиль Lexus GX 460.

Самой низкооплачиваемой чиновницей областного правительства стала директор департамента молодежной политики Ольга Глацких. По сравнению с прошлым отчетным периодом она потеряла 2,7 млн рублей, заработав 1,5 миллиона вместо 4,2 млн в 2016 году. У нее в распоряжении, как и в 2016 году, два земельных участка (533 и 900 кв. м.), квартира в 116 «квадратов» и гараж (28,3 м.). Автомобили остались прежними: Mercedes-Benz ML 350 и «Лада».

Глава Минстроя Михаил Волков, который по итогам 2016 года шел сразу за Тунгусовым, заработал два миллиона (в 2016 году было шесть). Доход министра природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова за 12 месяцев равен 2,1 млн рублей. По итогам 2016 года результат был выше — 5,8 млн и третье место в негласном рейтинге.