14:04 17 апреля 2018 0

Петр Васильев заявил, что ему поставлены задачи до 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В социальных сетях и телеграм-каналах Челябинска 17 апреля, во вторник, появились сообщения о том, что контракт с директором Челябинской ГТРК «Южный Урал» Петром Васильевым, истекающий в конце июня 2018 года, не будет продлен. Сам Васильев в разговоре с «URA.RU» опроверг эту информацию.

«Я это уже проходил, когда работал в других регионах, — заявил Петр Васильев. — Каждый раз, когда у директора крупной телекомпании подходит к концу очередной контракт, говорят о его отставке. Судя по тем задачам, которые передо мной поставлены руководством, мне их надо реализовывать до 2020 года. Если, по слухам, отправляют в отставку, значит, делаем все правильно. Будем делать еще лучше».

Петр Васильев возглавил ГТРК «Южный Урал», филиал ФГУП «ВГТРК», 1 июля 2014 года. Он сменил на этом посту Василия Платонова, ушедшего в отставку по состоянию здоровья. До работы в Челябинске Петр Васильев работал в Москве, откуда родом, и на Ставрополье, где руководил местной ГТРК. Контракт с ним был заключен на четыре года.

Источники «URA.RU» сообщают разные данные о будущем директора ЧГТРК. «Он начинает играть в политику, и это не нравится руководству. Ему ищут замену», — говорит один из источников. «У ЧГРТК хорошие экономические показатели и рейтинги. С теми задачами, которые перед ними поставили руководители ВГТРК, они справляются лучше многих своих коллег в регионах. А Васильев кого-то не устраивает, и будут пытаться его снести, это только укрепит желание руководства продлить с ним контракт», — рассказывает другой источник.