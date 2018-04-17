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Главные новости Курганской области
14:51  17 апреля 2018 0

Стали известны подробности дела о взятке зауральского адвоката «со связями»

Клипарт., взятка, коррупция, деньги
Адвокат попросил у клиента 200 тысяч рублей на взятки для силовиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Известный в Шадринске 59-летний адвокат Александр Плотников стал фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество. В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела по существу.

Как стало известно «URA.RU», Плотников обещал знакомому бизнесмену помочь в решении его вопроса о возбуждении уголовного дела. Адвокат похвастался связями в силовых структурах и попросил 200 тысяч рублей на взятки для силовиков. Однако, по версии следствия, деньги он собирался потратить по личному усмотрению. Предприниматель обратился в УФСБ: ему выдали звукозаписывающую аппаратуру и пояснили как себя вести. После передачи денег сотрудники задержали адвоката.

По данным источников агентства, у Плотникова действительно есть связи в силовых структурах, причем родственные. Так, его сын работает в УФСИН, бывшая жена работала судьей, а ее сын — действующий судья.

Корреспондент «URA.RU» связался с обвиняемым адвокатом. «Я никаких комментариев давать не буду. Более того, виновным человека может признать только суд», — заявил Плотников. По информации регионального управления СКР, обвиняемый не признает свою вину.

Анна Бояркина
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