После увольнения начальника ГИБДД все парковки в центре Екатеринбурга станут платными

17:13 17 апреля 2018 0

Яскевич назвал вариант уменьшения загруженности дорог в центре города Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Все парковочные места в пределах Малого транспортного кольца в Екатеринбурге, которое очерчено улицами Фурманова, Московской, Челюскинцев и Восточной, должны стать платными. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич на заседании гордумы.

«Мы делаем это не для того, чтобы нажиться, а чтобы снизить уровень пробок в городе. В центр города приезжают люди из соседних муниципалитетов, оставляют там машины. Это неправильно», — пояснил Яскевич. Отметим, что увеличение числа платных парковок — одна из поправок, которые депутаты хотят внести в стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года. Конкретные сроки реализации проекта депутаты пообещали озвучить позже.

12 апреля стало известно об отставке начальника управления ГИБДД по Свердловской области Юрия Демина. Он не поддерживал введение в городе платного парковочного пространства и выделенных полос для общественного транспорта, что противоречило позиции мэрии Екатеринбурга. Из-за конфликта Демина и городских чиновников проект платных парковок в центре города фактически провалился. Сотрудники ГИБДД не штрафовали водителей, которые отказывались оплачивать платную парковку.