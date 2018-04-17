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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:13  17 апреля 2018 0

После увольнения начальника ГИБДД все парковки в центре Екатеринбурга станут платными

Совет по градостроительству. По Таганскому ряду и Инструментальному заводу. Екатеринбург, яскевич сергей
Яскевич назвал вариант уменьшения загруженности дорог в центре городаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Все парковочные места в пределах Малого транспортного кольца в Екатеринбурге, которое очерчено улицами Фурманова, Московской, Челюскинцев и Восточной, должны стать платными. Об этом заявил заместитель председателя комитета по транспорту горадминистрации Сергей Яскевич на заседании гордумы.

«Мы делаем это не для того, чтобы нажиться, а чтобы снизить уровень пробок в городе. В центр города приезжают люди из соседних муниципалитетов, оставляют там машины. Это неправильно», — пояснил Яскевич. Отметим, что увеличение числа платных парковок — одна из поправок, которые депутаты хотят внести в стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года. Конкретные сроки реализации проекта депутаты пообещали озвучить позже.

12 апреля стало известно об отставке начальника управления ГИБДД по Свердловской области Юрия Демина. Он не поддерживал введение в городе платного парковочного пространства и выделенных полос для общественного транспорта, что противоречило позиции мэрии Екатеринбурга. Из-за конфликта Демина и городских чиновников проект платных парковок в центре города фактически провалился. Сотрудники ГИБДД не штрафовали водителей, которые отказывались оплачивать платную парковку.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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