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12 апреля 2018
11 апреля 2018
19:41  12 апреля 2018 0

Колокольцев официально уволил начальника свердловского управления ГИБДД Демина. ДОКУМЕНТ

Пресс-конференция в ТАСС-Урал с главой свердловского ГИБДД Юрием Деминым. Екатеринбург, демин юрий
Глава МВД подписал приказ об увольнении Юрия ДеминаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении начальника УГИБДД по Свердловской области полковника полиции Юрия Демина. В распоряжении «URA.RU» оказался соответствующий документ, датированный 11 апреля текущего года.

В тексте приказа говорится, что расторжение контракта с Юрием Деминым происходит в связи с истечением срока его действия. На документе стоит подпись Владимира Колокольцева. Ранее источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что Демин «ушел в отпуск, из которого он уже не выйдет», так как написал заявление по собственному желанию.

До появления информации об отставке главы УГИБДД по Свердловской области стало известно, что в отношении Демина планировалось применить меры дисциплинарного воздействия после того, как его заместитель Александр Юнусов был пойман пьяным за рулем. Юнусов по этой причине был уволен из правоохранительных органов.

Фото: Источник «URA.RU»

Дарья Корчак
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