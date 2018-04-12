Глава МВД России Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении начальника УГИБДД по Свердловской области полковника полиции Юрия Демина. В распоряжении «URA.RU» оказался соответствующий документ, датированный 11 апреля текущего года.
В тексте приказа говорится, что расторжение контракта с Юрием Деминым происходит в связи с истечением срока его действия. На документе стоит подпись Владимира Колокольцева. Ранее источник «URA.RU» в правоохранительных органах сообщил, что Демин «ушел в отпуск, из которого он уже не выйдет», так как написал заявление по собственному желанию.
До появления информации об отставке главы УГИБДД по Свердловской области стало известно, что в отношении Демина планировалось применить меры дисциплинарного воздействия после того, как его заместитель Александр Юнусов был пойман пьяным за рулем. Юнусов по этой причине был уволен из правоохранительных органов.