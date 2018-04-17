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Главные новости Ямала
17:23  17 апреля 2018 0

Ямальский депутат сдал мандат сразу после выхода из следственного изолятора

Международный инвестиционный форум
Депутат сложил полномочия после выхода из СИЗОФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты районной думы Тазовского района лишили полномочий своего коллегу Масира Исмаилова. 10 апреля закончился срок его заключения в следственном изоляторе. После освобождения он написал заявление о добровольном досрочном прекращении полномочий депутата. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники.

Депутаты райдумы Тазвоского информацию подтвердили. Они сообщили, что решение об отставке коллеги принимали путем заочного голосования, и поддержали желание коллеги уйти. Причин ухода с поста они не знают.

Неофициально в районе связывают эту отставку с уголовным делом против Масира Исмаилова, из-за которого он и провел в изоляторе около месяца. Исмаилова, напомним, подозревают в хищении 7,5 млн рублей из бюджета Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, директором которого он является. Его подельником в деле проходит депутат Думы поселка Тазовский Николай Желудев. Он является заместителем Исмаилова по общим вопросам в том же муниципальном предприятии. По версии следствия, Исмаилов и Желудев заключали фиктивные договоры на поставку несуществующих товаров подставными фирмами ради наживы.

Вячеслав Егоров
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