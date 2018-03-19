Ямальского депутата закрыли в изоляторе, чтобы он не сбежал от правосудия

Суд Тазовского района изменил меру пресечения районному депутату Масиру Исмалилову. Он отправлен на содержание в изолятор в рамках расследования коррупционного уголовного дела. Дальнейшее нахождение его на воле под подпиской о невыезде суд счел невозможным из-за многочисленных препятствий для следствия и неоднократного нарушения запрета на выезд из поселка, сообщили в пресс-службе ямальского управления СКР.
Масира Исмаилова подозревают в хищении 7,5 млн. рублей из бюджета Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия, директором которого он является. Его подельником в деле проходит депутат Думы поселка Тазовский Николай Жолудев. Он является заместителем Исмаилова по общим вопросам в том же муниципальном предприятии. По версии следствия, Исмаилов и Желудев заключали фиктивные договора на поставку несуществующих товаров подставными фирмами ради наживы.
Решением суда Исмаилов помещен под стражу до 10 апреля. Его подельник Жолудев в настоящий момент находится под подпиской о невыезде и сотрудничает со следствием.
Как ранее уже рассказывало «URA.RU», уголовное дело было заведено после обысков на предприятии в мае 2017 года. Масир Исмаилов долгое время продолжал работать и всячески препятствовал следствию, подделывая или уничтожая документы. По суду его удалось отстранить от работы. Также в распоряжение агентства попало видео, на котором Николай Жолудев во всем сознается и объясняет всю схему коррупционного преступления. Сам 35-летний Жолудев, который является депутатом думы поселка Тазовский, не арестован.