Двое действующих депутатов думы Тюмени примут участие в праймериз «Единой России» и будут вновь претендовать на мандат в городском собрании. Речь идет о Дмитрии Осипове и Надежде Ачкасовой. Оба подали документы для участия в процедуре предварительного голосования, сообщили «URA.RU» в пресс-службе тюменского регионального отделения партии единороссов.
Бизнесмен, учредитель ООО «Дорожные технологии» Дмитрий Осипов, занимающий в нынешнем созыве должность заместителя председателя бюджетной комиссии, намерен идти на выборы по одномандатному округу №4. Надежда Ачкасова, возглавляющая городской детско-юношеский центр «Пламя», выставила свою кандидатуру в округе под номером 24. По 10 округу выдвинулся сотрудник «ПроектИнженерингНефть» Георгий Кекелия. Ранее кандидат уже участвовал в праймериз в Государственную Думу в 2016 году, однако на предварительном голосовании уступил Эрнесту Валееву.
Эксперты по политическим вопросам дают Дмитрию Осипову и Надежде Ачкасовой положительный прогноз, тогда как попадание в думу Георгия Кекелия ставят по вопрос.
«Дмитрий Осипов является заместителем председателя бюджетной комиссии городской думы. За время работы за ним не наблюдалось провалов, поэтому его шансы выиграть праймериз ЕР, а потом и выборы я оцениваю как довольно высокие. С другой стороны, он заявился и по списку, тут, думаю, он на проходное место не сможет рассчитывать. Надежда Ачкасова — не самый активный депутат, но с высокими шансами по одномандатному округу. В отличие от Георгия Кекелия. Этот человек неизвестен и тут дальше участия в праймериз партии дело вряд ли зайдет», — оценивает ситуацию для «URA.RU» политолог Александр Безделов.
Внутреннее голосование «Единой России» состоится 3 июня. В отделении партии до 8 мая продолжается прием документов от кандидатов. Ранее, как уже сообщало агентство, нынешний председатель думы Тюмени Дмитрий Ермеев с высокой долей вероятности откажется от участия в выборах. Спикер собрания, по неофициальным данным, намерен вернуться в бизнес. Вероятно, Ермееву предложат руководящий пост в одной из государственных предприятий Тюменской области.