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17 апреля 2018
19:45  17 апреля 2018 0

Следствие расследует гибель «русского Илона Маска», которого до смерти запытали в СИЗО

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, окно, сизо, тюрьма, решетка на окне
Параллельно с СК смерть Пшеничного расследует ФСИНФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следователи расследуют обстоятельства гибели Валерия Пшеничного. Бизнесмен, получивший прозвище «русский Илон Маск», скончался в СИЗО. Параллельно со Следственным комитетом расследованием занимаются сотрудники ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительного ведомства.

Предпринимателя Пшеничного нашли мертвым в следственном изоляторе 5 февраля. Проведенная экспертиза показала, что мужчина скончался от побоев, пыток и избиений. Во рту у бизнесмена нашли следы от электротравмы, на теле — резаные и колотые раны. Кроме того, позвоночник Пшеничного был сломан, передает телеканал 360. После гибели, его супруга рассказала, что незадолго до трагедии она получила записку от мужа, где он просил ее никому ничего не платить.

Пшеничного задержали в феврале этого года. По версии следствия, он похитил не меньше 100 млн рублей, завысив стоимость работ по контракту проектирования субмарины «Варшавянка». Друзья и знакомые бизнесмена позиционировали его как «русского Илона Маска». По их словам, он был гениальным инженером и авантюристом. Пшеничный руководил компанией «НовИТ ПРО», которая выполняла гособоронзаказы в сфере IT.

Иван Шестак
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