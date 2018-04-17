01:12 17 апреля 2018 0

Компания Валерия Пшеничного работала с гособоронзаказами на обслуживание подлодок «Варшавянка» Фото: сайт Минобороны РФ

Предпринимателя Валерия Пшеничного, арестованного по обвинению в мошенничестве при строительстве подводной лодки «Варшавянка», незадолго до смерти пытали. Экспертиза показала наличие следов пыток на теле погибшего, поэтому либо имело место доведение до самоубийства, либо убийство. Тело предпринимателя было обнаружено в камере СИЗО №4 Петербурга в начале февраля.

Как пишет «Новая газета», судмедэксперты обнаружили у Пшеничного следы электротравмы (ожоги от электродов), резаные раны и перелом позвоночника. Кроме того, в соответствии с заключением экспертов, предпринимателя незадолго до смерти изнасиловали. Кто мог быть причастен к совершению жестокого убийства, которое администрация СИЗО решила представить как суицид, следователи пока не выяснили, однако уже известно, что за несколько часов до смерти арестованного выводили из камеры.

Возможно, речь идет о вымогательстве, пишет издание. Во всяком случае, незадолго до трагедии Пшеничный смог передать жене несколько записок, в которых было указано: «Никому ничего не плати». В таком случае, логично предположить, что злоумышленники «работали» с арестованным, чтобы сделать его сговорчивым.

Пшеничный был арестован в феврале этого года по версии следствия, он похитил не меньше 100 млн рублей, завысив стоимость контракта на проектирование подлодки «Варшавянка», передает «Эхо Москвы». Между тем, среди знакомых предприниматель успел приобрести репутацию «русского Илона Маска»: его характеризовали как блестящего инженера и гениального авантюриста, которому все «авантюры» рано или поздно удавались. Компания, которой он руководил, «НовИТ ПРО», в течение нескольких лет привлекалась для выполнения гособоронзаказов в сфере IT.

В 2016 году Пшеничный заподозрил своего заместителя и партнера Андрея Петрова в многомиллионных хищениях денег со счетов фирмы. Петров был взят под стражу, а, но вскоре освобожден: на основании его показаний был арестован уже Пшеничный и сотрудник Адмиралтейских верфей Глеб Емельченков. Последний продолжает оставаться под стражей — срок его ареста продлен до мая.