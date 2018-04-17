20:30 17 апреля 2018 0

Всего на мероприятие были приглашены 16 полицейских Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Двух уральских полицейских, Юрия Маханова из Камышлова и Анатолия Смакотина из Тавды, отметил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. В 2017 году Маханов спас четверых жильцов из горящего дома (тогда полицейские Камышлова прибыли на место раньше пожарных). А Анатолий Смакотин, будучи в отпуске, увидел пожар и спас пятерых человек, в числе которых было двое детей.

16 апреля в Москве на торжественной церемонии двум уральским сотрудникам полиции в числе других 14 полицейских вручили государственные и ведомственные награды. Колокольцев поблагодарил всех за проявленное мужество при спасении людей, рассказали «URA.RU» в УМВД России по Екатеринбургу. Шестерым участникам церемонии вручены медали «За спасение погибавших», остальным — ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе».

Колокольцев наградил Юрия Маханова Фото: УМВД России по Екатеринбургу