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18 апреля 2018
17 апреля 2018
23:27  17 апреля 2018 1

Росгвардия прокомментировала скандал вокруг наглого офицера на Prado. «В семье не без уродов»

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, росгвардия
Ведомство проведет служебную проверкуФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Росгвардии отреагировали на появившуюся в Сети видеозапись с дорожным конфликтом, в котором засветился сотрудник ведомства на дорогом внедорожнике Land Cruiser Prado.

«Увы, в семье не без уродов», — написал на своей странице в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что будет проведена служебная проверка, а также изучат вопрос, откуда у представителя правоохранительных органов появились деньги на шикарную иномарку.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во вторник, 17 апреля, в подмосковной Балашихе произошел конфликт между водителем «Оки» и молодым капитаном Росгвардии, который был за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Правоохранитель напал на мужчину, который не уступил ему дорогу.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
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