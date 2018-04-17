23:27 17 апреля 2018 1

Ведомство проведет служебную проверку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Росгвардии отреагировали на появившуюся в Сети видеозапись с дорожным конфликтом, в котором засветился сотрудник ведомства на дорогом внедорожнике Land Cruiser Prado.

«Увы, в семье не без уродов», — написал на своей странице в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что будет проведена служебная проверка, а также изучат вопрос, откуда у представителя правоохранительных органов появились деньги на шикарную иномарку.

Ранее «URA.RU» сообщало, что во вторник, 17 апреля, в подмосковной Балашихе произошел конфликт между водителем «Оки» и молодым капитаном Росгвардии, который был за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Правоохранитель напал на мужчину, который не уступил ему дорогу.