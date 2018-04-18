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18 апреля 2018
11:10  18 апреля 2018 0

Фанаты рискуют потерять деньги, покупая криптовалюту Бузовой

Вывести деньги будет невозможноФото: Ольга Бузова, Instagram

Сегодня стартует предпродажа криптовалюты BuzCoin от Ольги Бузовой. Через месяц начнется полноценная продажа токенов. Эксперты отмечают, что это похоже на чистой воды аферу, единственная цель которой — заработать на людях, которые ничего не понимают в этом вопросе.

Сейчас один бузкоин стоит десять центов, однако купить можно минимум 100 токенов (10 долларов). Причем оплата принимается только в виртуальной валюте, уточняет Life. Вывести деньги после зачисления также невозможно.

«Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Это побудило меня создать бузкоин», — приводит «Национальная служба новостей» ее слова. Эксперт издания, создатель проекта RightCoin и адвокат Александр Трещёв заявил, что проект создали ради увеличения популярности и вряд ли он принесет деньги. В то же время люди, которые вложат свои средства, точно их потеряют, считает он.

Семен Гринберг
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