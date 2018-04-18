Фанаты рискуют потерять деньги, покупая криптовалюту Бузовой

Сегодня стартует предпродажа криптовалюты BuzCoin от Ольги Бузовой. Через месяц начнется полноценная продажа токенов. Эксперты отмечают, что это похоже на чистой воды аферу, единственная цель которой — заработать на людях, которые ничего не понимают в этом вопросе.
Сейчас один бузкоин стоит десять центов, однако купить можно минимум 100 токенов (10 долларов). Причем оплата принимается только в виртуальной валюте, уточняет Life. Вывести деньги после зачисления также невозможно.
«Я не нашла искренние отношения в людях, но нашла в цифрах. Мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Это побудило меня создать бузкоин», — приводит «Национальная служба новостей» ее слова. Эксперт издания, создатель проекта RightCoin и адвокат Александр Трещёв заявил, что проект создали ради увеличения популярности и вряд ли он принесет деньги. В то же время люди, которые вложат свои средства, точно их потеряют, считает он.