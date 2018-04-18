12:44 18 апреля 2018 0

Голодец (справа) чуть не сорвали выступление на открытии международного форума по ВИЧ/СПИДу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Активисты движения в поддержку людей, живущих с ВИЧ, чуть не сорвали выступление вице-премьера РФ Ольги Голодец на международном форуме по проблемам ВИЧ/СПИДа EECAAC — 2018, проходящем в Москве. Во время ее приветственного слова на открытии в середине зала встала группа людей и начала раздеваться. Под куртками у молодых людей обнаружились футболки с огромными буквами, вместе они образовали надпись «Нет перебоям!».

«В прошлом году, когда страна столкнулась с перебоями — это была жесть!» — рассказал «URA.RU» один из участников акции — представитель движения «Пациентский контроль» в Екатеринбурге Александр Чебин. Он добавил, что в этом году ситуация повторяется: «На сегодня мы получили жалобы о нехватке препаратов из 50 городов. Так не должно быть! Необходимо не только выявлять людей с ВИЧ-инфекцией, но и предлагать им качественное лечение».

На форуме по ВИЧ произошел конфуз Фото: Андрей Гусельников, URA.RU

Несмотря на поднявшийся в зале шум, Ольга Голодец невозмутимо продолжила свое выступление о том, как страна успешно борется с ВИЧ. По ее словам, с начала эпидемии в мире было инфицировано 78 миллионов человек, половина из них умерла. «Сегодня ВИЧ-инфекция распространяется на все слои населения: если раньше ВИЧ был уделом людей с асоциальным образом жизни, то сегодня с ВИЧ-инфекцией сталкиваются вполне благополучные семьи», — заметил вице-премьер. Никакой реакции чиновника на «взрыв возмущения» со стороны представителей ВИЧ-сообщества не последовало.

Проблема с перебоями в поставках лекарства для ВИЧ-инфицированных возникла год назад, когда минздрав централизовал закуп и поставки препаратов для антиретровирусной терапии (АРВТ) в регионы (ранее тендеры и распределение препаратов проводили региональные минздравы). Из-за централизации возникло сразу несколько проблем: во многие регионы лекарства поступали с опозданием, возникла нехватка, в СПИД-центрах появились огромные очереди.

К тому же множество хороших импортных препаратов, к которым привыкли пациенты, перестали поставлять и огромному числу людей пришлось менять схемы лечения, заменяя (условно) одну комбинированную таблетку на несколько препаратов отечественного производства (дженерики). Многим назначали дешевые, но устаревшие препараты с очень неприятными побочными явлениями (тошнота, диарея, головная боль).

Конференция EECAAC — крупнейший форум по проблемам распространения ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европе и Центральной Азии. Она проходит с 18 по 20 апреля 2018 года в Москве. Проводит форум ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) совместно с Роспотребнадзором. На конференцию собралось около 3000 участников из 60 стран мира. Церемонию открытия модерирует главный санитарный врач России Анна Попова. Приветствие участникам конференции от председателя российского правительства Дмитрия Медведева зачитала вице-премьер Ольга Голодец.

На форуме выступят руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова, заместитель генерального директора ООН — исполнительный директор ООН по ВИЧ/СПИДу Мишель Сидибе, ведущие ученые-вирусологи из России и стран Европы и многие другие — всего более 250 спикеров. Отдельные пленарные сессии будут посвящены проблемам распространения ВИЧ-инфекции в так называемых уязвимых категориях — это геи, наркоманы и секс-работницы.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вид сзади из зала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У входа на конференцию прошел одиночный пикет Фото: Владимир Андреев © URA.RU