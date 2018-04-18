Алина Кабаева спонсирует новую жизнь Джигарханяна

Благотворительный фонд прославленной гимнастки Алины Кабаевой спонсирует Московский Драматический театр Армена Джигарханяна. Об этом заявил друг артиста Артур Согомонян.
В фонде подтвердили информацию, но уточнили, что делают это не публично и стараются не афишировать процесс, пишет «Комсомольская правда». В разговоре с изданием Согомонян рассказал, что Джигарханян сейчас готовится вернуться к должности художественного руководителя и ему требуется худсовет.
«Мы хотим поднять театр. Сейчас привлекаем спонсоров. Фонд Алины Кабаевой, например, помогает Армену Борисовичу. Спасибо им. У них с Джигарханяном давняя дружба», — сказал друг актера. Он добавил, что фонд, в частности, выделяет средства на подготовку новых спектаклей. Конкретные суммы при этом не разглашаются.
В марте сообщалось, что суд наложил обеспечительный арест на квартиру экс-супруги Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской в Москве. Также были арестованы ее счета на один миллион рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Согомонян подтвердил, что квартира на Молодогвардейской до сих пор находится под арестом.