На дорогах Курганской области установят 18 новых постов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Поставкой, монтажом и обслуживанием стационарных комплексов займется компания «Ростелеком», заключившая недавно с ГБУ МФЦ Курганской области госконтракт стоимостью более 306 млн рублей.
Как уточнили в пресс-службе компании, камеры появятся на перекрестках в Шадринске и Кургане, на трассах «Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск», «Екатеринбург-Шадринск-Курган», «Курган-Звериноголовское», а также на наиболее аварийных участках дорог. Места установки камер рекомендованы комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Курганской области и согласованы с региональной ГИБДД.
Ранее в области возникла проблема с другим подрядчиком по предоставлению услуг фиксации нарушений ПДД — «АЭЛЬ-РТС инжиниринг», который нарушил сроки установки десяти стационарных рубежей контроля по госконтракту, за что ему был предъявлен штраф в размере 750 тысяч рублей. По данным ГБУ МФЦ, переговоры с подрядчиком о выполнении условий контракта продолжаются. Всего в регионе, по сведениям Госавтоинспекции, в настоящее время работает 24 стационарных комплекса фотовидеофиксации нарушений и 68 передвижных. За прошедшие сутки, к примеру, Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений вынес 1281 постановление о штрафах. А за прошлый год в Кургане камеры зафиксировали около 300 тысяч нарушений правил дорожного движения.