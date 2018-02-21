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21 февраля 2018
20 февраля 2018
Главные новости Курганской области
15:10  21 февраля 2018 7

Камеры на дорогах помогли ГИБДД штрафовать курганцев в 10 раз чаще

Заседание Курганской городской Думы. Курган, юсупов марат
Марат Юсупов пообещал, что штрафов у курганцев будет еще большеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Камеры видеофиксации на дорогах Кургана за прошлый год зафиксировали около 300 тысяч нарушений правил дорожного движения. Такую цифру огласил в среду, 21 февраля, на заседании городской думы начальник УМВД по Кургану Марат Юсупов, передает корреспондент «URA.RU».

Это число почти в десять раз больше, чем аналогичные показатели у автоинспекторов, — в результате их работы оштрафовать курганцев удалось всего 37 тысяч раз. Как уточнил Марат Юсупов, недостаток видеофиксации в том, что она не может выявлять факты вождения в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Несмотря на это, в текущем году камер на курганских дорогах станет еще больше.

Ранее начальник регионального управления ГИБДД Михаил Чебыкин на пресс-конференции сообщил о том, что в 2018 году в Зауралье появится еще 60 передвижных и стационарных комплексов фиксации нарушений. Пока таких устройств на территории области насчитывается 77.

Вера Чернышева
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