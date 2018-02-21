Камеры на дорогах помогли ГИБДД штрафовать курганцев в 10 раз чаще

Камеры видеофиксации на дорогах Кургана за прошлый год зафиксировали около 300 тысяч нарушений правил дорожного движения. Такую цифру огласил в среду, 21 февраля, на заседании городской думы начальник УМВД по Кургану Марат Юсупов, передает корреспондент «URA.RU».
Это число почти в десять раз больше, чем аналогичные показатели у автоинспекторов, — в результате их работы оштрафовать курганцев удалось всего 37 тысяч раз. Как уточнил Марат Юсупов, недостаток видеофиксации в том, что она не может выявлять факты вождения в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Несмотря на это, в текущем году камер на курганских дорогах станет еще больше.
Ранее начальник регионального управления ГИБДД Михаил Чебыкин на пресс-конференции сообщил о том, что в 2018 году в Зауралье появится еще 60 передвижных и стационарных комплексов фиксации нарушений. Пока таких устройств на территории области насчитывается 77.